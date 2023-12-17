رئيس الأولمبية يعلن قرب تأسيس المجلس الأولمبي العراقي الأعلى

2023-12-17 18:03:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكالةً، عقيل مفتن، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023) عن قرب تأسيس المجلس الأولمبي العراقي الأعلى.

وقال مفتن في مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بمقر اللجنة في العاصمة بغداد، لتوضيح الرأي الرسمي للجنة الأولمبية الدولية بصدد قرار الجمعية العامة بإقالة الرئيس السابق رعد حمودي في اجتماع الجمعية العمومية في الخامس من شهر كانون الأول الجاري.

وأضاف مفتن، أن "اللجنة الاولمبية الدولية ارسلت خطابا رسميا، تضمن التأكيد على احترام ما افضى اليه اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية الأخير، باعتباره شأناً داخليا، مقدما في الوقت ذاته شكره وامتنانه الكبيرين الى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية السابق رعد حمودي على كل ما قدمه للحركة الاولمبية طوال مدة ترأسه للمكتب التنفيذي".

وأضاف "سأدير المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية بكوني نائباً اولا وحسب النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لحين اقامة الانتخابات الرسمية في وقت لاحق".

وأوضح "سنعتمد من اليوم مبدأ الثواب والعقاب بالتعامل مع جميع الاتحادات المنضوية في الاولمبية العراقية وفق الصلاحيات الممنوحة لنا كمكتب تنفيذي".

وأعلن مفتن عن "قرب تأسيس المجلس الأولمبي العراقي الأعلى الذي سيضم نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين بالاضافة الى لجان متخصصة تضم شخصيات فنية لتطوير العمل الاولمبي في العراق، فضلا عن وجود نية لاستقطاب مكتشف للمواهب من الاولمبية الفرنسية يعمل بصفة رسمية كمطور للمواهب في جميع الرياضات".

وشدد مفتن على "ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية" مبيناً انه "سيعمل على استحصال موافقة رسمية لتخصيص ارض بمساحة 200 دونم تخصص لجميع الاتحادات الوطنية العراقية".