الإعمار تعلن إنجاز جميع ركائز مجسرات ساحتي عدن وصنعاء
2023-12-17 18:08:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الأحد، إنجاز جميع ركائز مجسرات ساحتي عدن وصنعاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها، أنجزت صب وحفر جميع ركائز مشروع مجسرات ساحتي عدن وصنعاء بالكامل بواقع (269) ركيزة ، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد ، الذي يستمر العمل فيه بواقع ثلاثة (شفتات)".
وأضافت، أن "الأعمال الحالية مستمرة بتسليح و صب الروافد ، و قبعات ركائز المجسرين حيث تم إنجاز (37) قبعة من أصل (45)، فيما تم إكمال (25) من أعمدة المجسرات من أصل (45) ، وصب وتجهيز (35) رافدة كونكريتية ، بضمنها (16) رافدة تم تنصيبها من أصل (181)".
وتابعت أن "طول المجسرين يبلغ (525) م ، وطول مقترباتهما (300) م ، وعرض يتراوح من (11) م الى (14) م ، إذ يربط المجسر الأول طريق الإمام موسى بن جعفر وشارع النواب بشارعي (14) تموز وشارع الربيع، فيما يربط المجسر الثاني شارع الإمام موسى بن جعفر بالشارع المؤدي الى منطقة العطيفية".
أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الأحد، إنجاز جميع ركائز مجسرات ساحتي عدن وصنعاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها، أنجزت صب وحفر جميع ركائز مشروع مجسرات ساحتي عدن وصنعاء بالكامل بواقع (269) ركيزة ، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد ، الذي يستمر العمل فيه بواقع ثلاثة (شفتات)".
وأضافت، أن "الأعمال الحالية مستمرة بتسليح و صب الروافد ، و قبعات ركائز المجسرين حيث تم إنجاز (37) قبعة من أصل (45)، فيما تم إكمال (25) من أعمدة المجسرات من أصل (45) ، وصب وتجهيز (35) رافدة كونكريتية ، بضمنها (16) رافدة تم تنصيبها من أصل (181)".
وتابعت أن "طول المجسرين يبلغ (525) م ، وطول مقترباتهما (300) م ، وعرض يتراوح من (11) م الى (14) م ، إذ يربط المجسر الأول طريق الإمام موسى بن جعفر وشارع النواب بشارعي (14) تموز وشارع الربيع، فيما يربط المجسر الثاني شارع الإمام موسى بن جعفر بالشارع المؤدي الى منطقة العطيفية".