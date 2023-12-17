الإعمار تعلن إنجاز جميع ركائز مجسرات ساحتي عدن وصنعاء

2023-12-17 18:08:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الأحد، إنجاز جميع ركائز مجسرات ساحتي عدن وصنعاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها، أنجزت صب وحفر جميع ركائز مشروع مجسرات ساحتي عدن وصنعاء بالكامل بواقع (269) ركيزة ، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد ، الذي يستمر العمل فيه بواقع ثلاثة (شفتات)".وأضافت، أن "الأعمال الحالية مستمرة بتسليح و صب الروافد ، و قبعات ركائز المجسرين حيث تم إنجاز (37) قبعة من أصل (45)، فيما تم إكمال (25) من أعمدة المجسرات من أصل (45) ، وصب وتجهيز (35) رافدة كونكريتية ، بضمنها (16) رافدة تم تنصيبها من أصل (181)".وتابعت أن "طول المجسرين يبلغ (525) م ، وطول مقترباتهما (300) م ، وعرض يتراوح من (11) م الى (14) م ، إذ يربط المجسر الأول طريق الإمام موسى بن جعفر وشارع النواب بشارعي (14) تموز وشارع الربيع، فيما يربط المجسر الثاني شارع الإمام موسى بن جعفر بالشارع المؤدي الى منطقة العطيفية".