رئيس هيأة الحماية الاجتماعية يعلن شمول مستفيدي الهيأة بمبادرة (العراق هويتي)

2023-12-17 19:00:19 - المصدر: الفرات نيوز

اعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي اليوم الأحد ١٧ كانون الأول الجاري عن شمول مستفيدي هيئة الحماية بمبادرة (العراق هويتي) الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية والتي اطلقها مجلس الوزراء يوم ٩ كانون الأول ٢٠٢٣.

وبين الموسوي ان منح البطاقات الوطنية الموحدة سيكون مجاني وذلك بعد ان تم استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحمل خزينة الدولة رسوم الاصدار وذلك دعماً للأسر الفقيرة والمتعففة.

واوضح الموسوي ان الاتفاق تم مع اللجنة المشرفة في مكتب رئيس الوزراء و وزارتي الداخلية والعمل وهيئة الحماية الاجتماعية يتم استقبال المواطنين بصورة سلسه مؤكداً ان رسائل نصية ستصل الى المشمولين بالمبادرة خلال الأيام القادمة لغرض مراجعة مركز الاصدار التابعة لوزارة الداخلية لاصدار البطاقة الموحدة للمستفيد واسرته من دون اي رسوم .