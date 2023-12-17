الموارد المائية: إزالة أكثر من 17 ألف تجاوز على منظومة الري

2023-12-17 19:08:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إزالة اكثر من 17 الف تجاوز متنوع، خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن التجاوزات شملت رفع المضخات المتجاوزة وردم عدد من بحيرات الأسماك غير المجازة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "ملاكاتنا عملت على رفع (3464) مضخة وردم (5305) منافذ سيحية، بالإضافة إلى ردم (4644) بحيرة أسماك غير مجازة ورفع (1292) من السايفون".وأضافت أن "ملاكاتنا تمكنت من رفع 967 مضخة غاطسة ورفع 485 تجاوزاً على مساحات الخطة الزراعية وعلى محرمات الموارد المائية ومنشآت الري".وتابعت أن "هذه الإجراءات تأتي حسب توجيهات مجلس الوزارة وإسناد من القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى لضمان العدالة لتوزيعات المياه وتخفيف آثار شح المياه".