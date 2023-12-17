آرسنال يتغلب على برايتون ويعتلي الصدارة مؤقتا

2023-12-17 19:30:05 - المصدر: واع

متابعة - واعتصدر آرسنال ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة عشرة.وأحرز جابرييل جيسوس في الدقيقة الـ (53) وكاي هافيرتز في الدقيقة الـ (87) هدفي آرسنال.وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلعب لاحقاً أمام ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما بقي رصيد برايتون 26 نقطة في المركز التاسع.وفي باقي مباريات اليون تغلب استون فيلا على برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد ، فيما فاز وست هام يونايتد على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة .المصدر : كورة