مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان نتائج التصويتين الخاص والعام

2023-12-17 19:40:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، موعد إعلان نتائج التصويتين الخاص والعام وموعد استقبال الطعون.وقالت الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية أنهت استعداداتها ليوم الاقتراع العام"، مبينةً أن "التصويت العام سينطلق يوم غد في الساعة 7 صباحاً وتغلق الأجهزة الالكترونية في الساعة 6 مساء".وأضافت، أن "عدد مراكز الاقتراع بلغت 7766 وأكثر من 80 ألف محطة اقتراع"، مؤكدة أن "العمل جار بالتنسيق مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات التي تتولى مسؤولية حفظ أمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها".ودعت الغلاي، "المرشحين إلى الالتزام بشروط نظام الحملات الانتخابية وعدم كسر الصمت الانتخابي الذي بدأ في يوم 15 من الشهر الحالي"، محذرة من "المحاسبة قانونياً".وتابعت، أن "نتائج التصويت العام والخاص ستعلن في وقت واحد، بعد انتهاء الاقتراع العام وخلال 24 ساعة بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لعام 2023"، منوهة أنه "بعد إعلان النتائج تبدأ مرحلة استقبال الطعون".