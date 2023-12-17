رغم الانتقادات.. "أيمن حسين" أفضل لاعب في الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق

2023-12-17 19:50:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم الانتقادات التي توجه إلى لاعب نادي القوة الجوية والمنتخب العراقي أيمن حسين، وقع اختيار الاتحاد العراقي لكرة القدم لجنة "دوري نجوم العراق" عليه كأفضل لاعب في الجولة التاسعة بعد تسجيله هدفين وتصدره قائمة هدافي دوري نجوم العراق برصيد سبعة أهداف مناصفة مع لاعب الحدود إبراهيم غازي.

ويتعرض حسين لانتقادات كثيرة بسبب ظهوره دون مستواه في العديد من المباريات والأخطاء التي يرتكبها أثناء المباريات.

كما اختارت اللجنة؛ محمد رحيم حارس مرمى نادي نوروز أفضل حارس مرمى في الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق.

والمدرب الافضل في هذه الجولة كان مدرب الشرطة التونسي شهاب الليلي بعد فوزه على الحدود برباعية.