وسط إجراءات أمنية ولوجستية.. أهالي سنجار يستعدون للإدلاء بصوتهم في الانتخابات

2023-12-17 19:52:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية سنوني، خديدا جوقي، يوم الأحد، عن اكتمال التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة غدا الاثنين، في قضاء سنجار.

وقال جوقي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الناخبين في مراكز الاقتراع يوم غد"، مؤكداً أن "جميع الإجراءات الأمنية تم اتخاذها لحماية مراكز الاقتراع ومنع حدوث أي خروق أمنية".

وأوضح أن "أكثر من 13 ألف نازح في مخيمات محافظة دهوك لم يتم تسجيل أسماؤهم خلال التصويت الخاص الذي جرى يوم أمس السبت في مخيمات إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "هؤلاء سيتوجهون يوم غد الاثنين إلى قضاء سنجار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، ومن المتوقع مشاركة كبيرة من قبل الأهالي في الانتخابات، نظرا لكثرة المرشحين".

من جانبه، أكد مدير إدارة قائمقامية سنجار، جلال خلو، أن "عدد مراكز الانتخابات في عموم القضاء بلغ 78 مركزًا انتخابياً، وأكثر من 100 ألف ناخب سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات غداً الاثنين".