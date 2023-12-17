سرايا السلام تواصل طرد عناصرها المخالفون لاوامر الصدر

2023-12-17 20:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت القيادة العامة لسرايا السلام توجيه عقوبة (الطرد) للمدعو جاسم محمد عبد الله الحساني المنسوب الى لواء 308 محافظة المثنى.

وعزت قيادة السرايا في كتاب قرار فصلها حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، وذلك "لعصيانه الأوامر وقيامه بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات".

وكانت قيادة سرايا السلام قررت في الأيام الثلاثة الماضية طرد عدة عناصر منها لترويجهم وتثقيفهم لانتخابات مجالس المحافظات.