الاتحاد الآسيوي يعلن جدول نهائيات آسيا لكرة الصالات

2023-12-17 20:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأحد ، عن جدول مباريات نهائيات آسيا بكرة الصالات التي تنظمها العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 17 ولغاية 24 نيسان من العام المقبل 2024 ، بمشاركة 18 منتخبا آسيويا من بينها العراق .وقال المنسق الإعلامي للجنة الصالات عدي صبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن " الاتحاد الآسيوي أعلن ، اليوم الأحد ، جدول مباريات نهائيات آسيا التي تضيفها العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 17 – 24 نيسان من العام المقبل 2024 " ، مشيرا أن " المنتخب الوطني سيخوض اول مواجهاته أمام نظيره السعودي في 17 ابريل من العام المقبل ، ويلعب منتخبنا مع أوزبكستان في 19 من الشهر نفسه ، فيما يختتم دوري المجموعات بلقاء استراليا في 21 .وأضاف صبار ، " أن المدرب البرازيلي الذي سيقود المنتخب في البطولة المذكورة ريكاردو سوبرال كاكاو ، سيقدم منهاجه التحضيري الخاص بالبطولة الى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة والذي يتضمن معسكرات داخلية وخارجية ومباريات تجريبية " ، لافتا ان " كاكاو سيتواجد في بغداد في الخامس من الشهر المقبل ، للاطلاع على مباريات الدوري والتعرف على إمكانيات بعض اللاعبين الذين سيتم متابعتهم من قبل مساعده حسن عبد علي ، مؤكدا أن العشرين من كانون الثاني المقبل سيكون اول تجمع للمنتخب تحضيرا لبطولة آسيا .