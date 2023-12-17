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الاتحاد الآسيوي يعلن جدول نهائيات آسيا لكرة الصالات

الاتحاد الآسيوي يعلن جدول نهائيات آسيا لكرة الصالات
الاتحاد الآسيوي يعلن جدول نهائيات آسيا لكرة الصالات
2023-12-17 20:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – احسان المرسومي 
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأحد ، عن جدول مباريات نهائيات آسيا  بكرة الصالات التي تنظمها العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 17 ولغاية 24 نيسان من العام المقبل 2024 ، بمشاركة 18 منتخبا آسيويا من بينها العراق .  
وقال المنسق الإعلامي للجنة الصالات عدي صبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن " الاتحاد الآسيوي أعلن ، اليوم الأحد ، جدول مباريات نهائيات آسيا التي تضيفها العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 17 – 24 نيسان من العام المقبل 2024 " ، مشيرا أن " المنتخب الوطني سيخوض اول مواجهاته أمام نظيره السعودي في 17 ابريل من العام المقبل ، ويلعب منتخبنا مع أوزبكستان في 19 من الشهر نفسه ، فيما يختتم دوري المجموعات بلقاء استراليا في  21  . 
وأضاف صبار ، " أن المدرب البرازيلي الذي سيقود المنتخب في البطولة المذكورة ريكاردو سوبرال كاكاو ، سيقدم منهاجه التحضيري الخاص بالبطولة الى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة والذي يتضمن معسكرات داخلية وخارجية ومباريات تجريبية " ، لافتا ان " كاكاو سيتواجد في بغداد في الخامس من الشهر المقبل ، للاطلاع على مباريات الدوري والتعرف على إمكانيات بعض اللاعبين الذين سيتم متابعتهم من قبل مساعده حسن عبد علي ، مؤكدا أن العشرين من كانون الثاني المقبل سيكون اول تجمع للمنتخب تحضيرا لبطولة آسيا .

واصل المتابعة على واع