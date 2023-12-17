2023-12-17 20:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، ملامح الطقس خلال يوم الاقتراع العام بالعراق يوم غد الاثنين.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاجواء يوم غد لن تشهد اي حالة مطرية رغم وجود غطاء غيمي واضح في سماء محافظات بغداد وديالى وكركوك واجزاء من الموصل وواسط وميسان وصولا الى بادية الانبار"، لافتا الى ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة في جميع المحافظات باستثناء واسط وميسان ستكون جنوبية شرقية بمعدل 3-10كم/ ساعة".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى في المنطقة الشمالية تتراوح من 12-14 مئوية والصغرى من 5-6 مئوية اما الجنوبية فتكون العظمى 20-22 مئوية والصغرى من 10-13 مئوية اما المنطقة الوسطى فتكون العظمى من 17-18 مئوية والصغرى من8-9 مئوية".

واشار الى ان "محافظات ميسان وواسط وبغداد وديالى والموصل وكركوك ستشهد ضبابا كثيفا يبدأ بالانحسار تدريجيا في وقت متأخر من صباح يوم غد الاثنين".

وتستعد اكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة عراقية لاستقبال اكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاثنين (18 كانون الاول 2023).



