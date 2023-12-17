منتخب شباب العراق للدراجات الهوائية يتوج بلقب بطولة العرب

2023-12-17 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب شباب العراق للدراجات الهوائية بالمركز الأول، يوم الأحد، في بطولة العرب التي أقيمت في في العاصمة السعودية الرياض.

وافتتحت البطولة اليوم بمشاركة عشرة منتخبات عربية مثلت العراق والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وقطر والإمارات والبحرين وعمان وليبيا.

وشهدت سباقات اليوم الأول تفوق منتخب شباب العراق الذي تمكن من إحراز الوسام الذهبي فرقياً، متفوقاً على نظيره المغربي، بطل أفريقيا، الذي جاء ثانياً، ثم المنتخب الجزائري بالمركز الثالث.

وستشارك منتخبات العراق لفئات النساء والمتقدمين والناشئين والشباب في الأيام المقبلة من البطولة أيضاً، حيث يشارك العراق في سباقات جميع الفئات في بطولة العرب للدراجات الهوائية.