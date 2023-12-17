"فيفا" يكشف تفاصيل كأس العالم "الموسعة" للأندية

2023-12-17 20:44:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، يوم الأحد، عن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، المخطط إقامتها في 2025، مؤكداً أنها ستشمل 32 فريقاً وتقام في الفترة من 15 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنوياً اعتبارا من العام المقبل.

وقال إنفانتينو رئيس الفيفا "ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية، وأن (البطولة) تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى".

ويشهد النظام الحالي للبطولة مشاركة أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور قبل النهائي، بينما يبدأ أبطال الاتحادات القارية الأخرى من الأدوار التي تسبق قبل النهائي.

وكان (فيفا)، قد أعلن توسيع كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.

واجتمع مجلس (فيفا) في مدينة جدة السعودية للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية، وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق عدة قارات.