تحديد موعد إطلاق التعليمات الخاصة بالقرض الزراعي

2023-12-17 20:52:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، موعد إطلاق التعليمات الخاصة بقرض المصرف الزراعي، فيما أشارت إلى وجود حراك لإعادة العمل بالمبادرة الزراعية وتفعيل قروضها.وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرض المبادرة الزراعية الذي كان يمنح للمزارع والفلاح بفوائد لا تتجاوز الـ(1) بالمئة، توقف بسبب أحداث تنظيم داعش الإرهابي".وأضاف الخزاعي، أن "إعادة تفعيل قرض المبادرة الزراعية يحتاج إلى تصويت برلماني"، مؤكداً أن "الوزارة على تواصل دائم من أجل إعادة العمل بهذه المبادرة وضمان تقديم التسهيلات للمزارعين والمربين".وأوضح، أن "التعليمات الخاصة بقرض المصرف الزراعي ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إطلاق تخصيصات الوزارة".