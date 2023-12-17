مركز الإعلام الرقمي: مرشحون يخرقون الصمت الانتخابي من خلال مواقع التواصل

2023-12-17 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، وجود مرشحون يخرقون الصمت الانتخابي من خلال مواقع التواصل.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يوجد تجاوزات واضحة للصمت الانتخابي المرتبط بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراءها في يوم الاثنين الموافق الـ١٨ من الشهر الحالي".وبين المركز أن "الخروق الانتخابية تجسدت في منشورات تم رصدها على عشرات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لهذا المرشح أو ذاك من مختلف القوائم".وأضاف المركز، أن "الكثير من المنشورات الممولة ما زالت تعمل حتى في الصمت الانتخابي ما يعني بوضوح وجود خرق قانوني يتطلب من المفوضية التدخل وإجراء اللازم".وطالب المركز المرشحين ومدراء صفحاتهم ب "ايقاف تمويل الإعلانات فوراً حتى لا يستمر هذا الخرق"، داعيا مدراء الصفحات والمرشحين ب "التحلي بروح المسؤولية وعدم مخالفة اللوائح التي نص عليها القانون".