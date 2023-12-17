2023-12-17 21:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

بيان

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بتصميم البواسل من ابناء قواتنا الامنية البطلة وبارادة فرسان كافة الصنوف وروحية اهل العزم من رجال العراق الاشاوس وبالفخر والاعتزاز الذي نكنه لهؤلاء الابطال استكملت قطعاتنا الامنية وبعمل بطولي ووطني ومهني كبير وبانضباط عال اجراءاتها الامنية وخطتها بحماية مراكز التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية كافة دون حدوث اي خرق يخل بسير العملية الانتخابية او تسجيل اي حادثة وذلك بحضور واشراف ميداني من قبل اللجنة الامنية العليا والقادة ولجان الاشراف والاجهزة الامنية والوكالات الاستخبارية وكافة عناوين القوات الامنية البطلة.

لقد اثبت هؤلاء الفرسان من ابناء القوات الامنية انهم ابناء العراق الغيارى الذين يرخصون الارواح فداءا للعنوان الوطني والولاء لاهلهم وشعبهم وتربته الطاهرة والسهر على مكاسب تجربته الوطنية الديمقراطية.

لقد كانت قواتنا البطلة امس على مسافة واحدة من الجميع في هذا اليوم التاريخي وهو دليل على الالتزام بقيم الوطنية الحقة وحماية بلدنا وشعبنا.

ومثلما كانت القوات الامنية على درجة عالية في تحمل المسؤولية الوطنية يوم امس لاتزال الجهود الامنية والفنية تبذل على قدم وساق والمتابعة حثيثة ومستمرة لانجاز التصويت العام الذي سيجري يوم غد حيث اكملت اللجنة الامنية العليا تنفيذ خططها الامنية من انتشار القوات وتوزيعها وتنفيذ مفردات الخطط الامنية في قواطع المسؤولية والمناورة بهذه القوات وفق الاسبقيات وهي على جاهزية تامة وكاملة لتنفيذ مخرجات الخطة الامنية والأهداف ذات العلاقة بالعملية الانتخابية كما كانت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة بينة بشان احترام خيارات منتسبي القوات الامنية الانتخابية.

نعم .. مرة اخرى نقولها ونؤكد عليها اننا فخورون ببواسل قواتنا الامنية ونعتز بادائها البطولي وهي تواجه استحقاقات هذا اليوم التاريخي في حياة شعبها وترابها الوطني الطاهر .

عشتم يا ابطال قواتنا المسلحة وعاش العراق بكم.

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الفريق اول الركن د.قيس المحمداوي

نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات.

17كانون الاول2023