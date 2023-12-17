2023-12-17 21:26:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد (17 كانون الاول 2023)، احباط محاولة تسلل لفلول داعش الارهابي في صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء 88 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكنت من احباط محاولة تسلل لفلول داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين".

واضافت، انه "بعد رصدهم بالكامرات الحرارية في منطقة وادي السدة، تمت المعالجة بالأسلحة الثقيلة والمتوسط، واجبرت القوة مجاميع فلول داعش الارهابي على الفرار باتجاه البساتين القريبة من الوادي"، لافتاً الى ان "القوات الامنية بدأت باجراء عمليات تمشيط لملاحقة عناصر داعش الارهابي".



