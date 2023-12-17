محافظة النجف الأشرف: إنجاز 85% من مشروع طريق ياحسين

2023-12-17 21:32:00 - المصدر: واع

واع - النجف الاشرف - حيدر فرمانأعلنت حكومة النجف المحلية، اليوم الأحد عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع طريق ياحسين ضمن مشروع مدخل محافظة النجف الأشرف مع كربلاء المقدسة .وقال محافظ النجف ماجد الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع طريق ياحسين يمتد على مسافة 11 كم باتجاه محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف، أن "نسبة إنجاز هذا الطريق ضمن مشروع مدخل محافظة النجف الشمالي وصلت الى 85 ٪"، مشيرا أن "الأعمال المتبقية تقتصر على الإنارة وتأهيل الحدائق ".