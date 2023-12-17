بعد تعادل مثير مع ليفربول.. اليونايتد يهدي الصدارة إلى أرسنال

2023-12-17 21:42:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اهدى فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الانكليزي إلى أرسنال بعد تعادله مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بدون أهداف، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي كانت الأولى بين الفريقين منذ فوز ليفربول الكاسح 7 - صفر على يونايتد في مارس الماضي بملعب (آنفيلد) الذي استضاف اللقاء، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب أصحاب الأرض، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وأنهى مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديوغو دالوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز في معقله للمرة الأولى في الموسم الحالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه العديد من النجوم مثل برونو فيرنانديز وهاري ماغواير وكريستيان إريكسن، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا التعادل، ليخفف نسبيا من حالة التخبط التي يعاني منها مانشستر يونايتد، الذي ودع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته الأسبوع الماضي.