المفوضية تكشف إمكانية تأثير "الخلل الفني" على النتائج النهائية

2023-12-17 22:24:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، ان ما حدث من خلل فني ببعض أجهزة الاقتراع لن يؤثر على النتائج.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلل الفني الذي حصل في أجهزة ارسال النتائج لن يؤثر على النتائج وسرعة إعلانها وهذا الخلل لا يعني ان هناك إمكانية للتلاعب اطلاقاً، فأوراق الاقتراع محفوظة مع البيانات ولا يمكن التلاعب بها".

وأكدت الغلاي أن "المفوضية تعمل على عدم تكرار هذا الخلل الفني مع الاقتراع العام يوم غد الاثنين، وكل الاستعدادات أكملت للعملية الانتخابية، وسنعمل على تمام هذا العمل دون أي معوقات"، مشيرة الى ان "العمل مستمر دون أي توقف لمنع تكرار أي خلل فني باي من الأجهزة".

وشارك في التصويت الخاص اكثر من 700 ألف ناخب من اصل اكثر من مليون و50 ألف ناخب، وبنسبة مشاركة بلغت 67%، بالمقابل يبلغ عدد المسموح لهم بالتصويت في الاقتراع العام يوم غد الاثنين اكثر من 15 مليون ناخب.

وأعلنت مفوضية الانتخابات حدوث خلل فني ادى لعدم ارسال النتائج بشكل الكتروني من قبل المحطات الانتخابية، مما اضطر المفوضية لنقل الصناديق الى مراكز التدقيق المركزي في المحافظات، لغرض اعتماد العد والفرز اليدوي.



