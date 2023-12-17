خلافا للمتوقع.. ما تفسير "نسب المشاركة المرتفعة" في التصويت الخاص؟

2023-12-17 22:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الأمين العام لتجمع مستقبل نينوى عامر البك، اليوم الأحد (17 كانون الاول 2023)، أن مشاركة الناخبين في الاقتراع العام ستكون أقل من الاقتراع الخاص، مستعرضا اسباب ارتفاع النسبة المعلنة عن المشاركة.

وقال البك في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المشاركة العالية والنسبة المرتفعة بالتصويت الخاص لمجالس المحافظات سببها أن أغلب المنتسبين يخشون على وظائفهم ويخشون من العقوبة في حال عدم ذهابهم للتصويت".

وأضاف أن "المشاركة في الانتخابات ونسبتها ستتأثر بمقاطعة التيار الصدري والتيارات المدنية الأخرى، فضلا على أن هذه الانتخابات هي خاصة بمجالس المحافظات ودائما تكون المشاركة أقل من انتخابات مجلس النواب".

وبين أن "هذه الانتخابات افتقدت للبرامج الخدمية الحقيقية، وأغلب البرامج التي طرحت في المؤتمرات الانتخابية هي تصريحات سياسية مستهلكة".

وكانت شبكة مراقبة الانتخابات قد اكدت في تقريرها النهائي عن التصويت الخاص، رصد قيام ضباط بجلب اعداد كبيرة من المنتسبين بقيادته لغرض التصويت ومن ثم العودة بهم، مايشير الى اجبار المنتسبين على التصويت، وعدم اعطاءهم حرية الادلاء بصوتهم من عدمها او اختيار المقاطعة.

وتسبب "الاجبار" برفع نسب المشاركة حيث وصلت في بعض المحافظات الى اكثر من 90%، فيما جاءت النسبة الاجمالية للمشاركة 67%، وتعتبر نسبة مرتفعة، بحسب مراقبين.

ومن المقرر إجراء عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الموافق 18 من شهر كانون الأول.