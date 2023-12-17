شكوك برلمانية تجاه "الخلل الفني".. ريبة حقيقية من "التلاعب" بالاصوات- عاجل

2023-12-17 23:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، وجود خشية سياسية وشعبية من حصول تلاعب في نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خشية حقيقية سياسية وشعبية من حصول تلاعب في نتائج انتخابات مجالس المحافظات، بسبب الخلل الفني الذي حصل في أجهزة ارسال النتائج والبيانات"، مشيرا الى ان "هذا الخلل سيدفع الى العد اليدوي وهنا تكون الخشية من التلاعب".

وأضاف ان "مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية اي تلاعب قد يحصل في النتائج او المشاكل الاخرى"، معتبرا انه "كان عليها ضبط عملها، خصوصاً وهي تنادي منذ اشهر انها جاهزة للعملية الانتخابية، وخلال الاقتراع الخاص، تبين انها غير جاهزة وأجهزتها تعرضت للخلل بمشاركة قليلة فكيف يكون الموقف خلال التصويت العام".

وشارك في التصويت الخاص اكثر من 700 الف ناخب من اصل اكثر من مليون و50 الف ناخب، وبنسبة مشاركة بلغت 67%، بالمقابل يبلغ عدد المسموح لهم بالتصويت في الاقتراع العام يوم غد الاثنين اكثر من 15 مليون ناخب.

واعلنت مفوضية الانتخابات حدوث خلل فني ادى لعدم ارسال النتائج بشكل الكتروني من قبل المحطات الانتخابية، مما اضطر المفوضية لنقل الصناديق الى مراكز التدقيق المركزي في المحافظات، لغرض اعتماد العد والفرز اليدوي.