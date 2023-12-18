2023-12-18 01:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، إكمال كافة الاستعدادات ذات العلاقة بالنقل الجوي الذي سيكون له دورا كبيرا بعملية نقل عصا الذاكرة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحمداوي انهى اجتماعا موسعا عبر الدائرة التلفزيونية من المقر المسيطر للجنة الأمنية العليا ضم قادة العمليات وقادة الشرطة وقادة المقرات المسيطرة ومدراء الأجهزة الأمنية وممثلي الحشد الشعبي وضباط ارتباط المحافظات

وحضر الاجتماع رئيس اركان القيادة وضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "المحمداوي نقل النائب في مستهل الاجتماع تحيات وثناء القائد العام للقوات المسلحة على الجهود المبذولة والأداء الوطني والمهنية العالية والصبر والمطاولة التي تحلت بها القوات الأمنية طيلة ساعات التصويت الخاص السبت، وقد طالب النائب القادة في كافة المحافظات بالاستعداد العالي والجاهزية التامة لاكمال الجهود العظيمة والمميزة لحماية التصويت العام".

واثنى المحمداوي وفقا للبيان، على "الدور الكبير والتنفيذ الدقيق لمفردات الخطة الأمنية والحضور الميداني المثمر والمميز والفاعل من قبل القيادات الأمنية على كافة المستويات والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح هذا اليوم الوطني".

وأشار الى "جملة من الواجبات الملقاة على عاتق القوات الأمنية كتوفير البيئة الانتخابية والمناخ الأمني الملائم لكافة مراحل العملية الانتخابية وان تكون الخطة الأمنية مرنة قابلة للتعديل وفق الاسبقيات والتحديات وتطورات المواقف الميدانية حسب رؤية وتحليل وقراءة القادة والأجهزة الاستخبارية والمعطيات على الأرض".

وشدد على "ضرورة التعامل بالقانون من قبل رجال الامن لانهم يمثلون واجهة القانون باشاعة الهدوء واحترام المواطن يقابلها الحزم وفق القانون مع مخالفات الامن الانتخابي واهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المفوضية وموظفيها على كافة المستويات".

واكد على "إيجاد وتهيئة كافة القطعات المكلفة بحماية المراكز والمخازن ونقل المواد من والى المراكز وصولا الى المخازن ومرافقة لجان المراقبة الأممية والمنظمات الدولية والوفود الإعلامية".

وقال في معرض حديثه للقادة إن "من الأهمية اكمال كافة الاستعدادات ذات العلاقة بالنقل الجوي الذي سيكون له دور كبير اليوم بعملية نقل عصا الذاكرة وفق الخطة المرسومة والتوقيتات والأماكن المحدودة للقيادات".

وفي جانب اخر، اشار النائب ان "القوات الأمنية التي كان لها دور مميز وكبير باتمام عمليات التصويت الخاص وحماية المراكز الانتخابية إيجاد المناخ الملائم لانجاح العملية الانتخابية حيث سيكون لها دور مشرف اليوم في استكمال عمليات التصويت العام".

واشاد بدور القوات الأمنية ان "الرهان على قواتنا الأمنية رهان على القانون والنظام والإرادة والفعل الوطني والأداء المهني والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح هذه الملحمة الوطنية ورفع اسم العراق عاليا".



