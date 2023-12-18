الريال يكتسح فياريال برباعية

2023-12-18 01:19:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق ريال مدريد الانتصار على ضيفه فياريال بنتيجة (4-1)، مساء الأحد (17 كانون الأول 2023)، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد جود بيلينجهام، رودريجو، إبراهيم دياز، ولوكا مودريتش في الدقائق (25، 37، 64، و68)، بينما سجل خوسيه لويس موراليس هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدا مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.







