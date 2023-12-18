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تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز

تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز
تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز
2023-12-18 01:30:10 - المصدر: واع
متابعة – واع 
تعادل فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد ، مساء اليوم الأحد ،  سلبا من دون أهداف في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز والذي استضافها ملعب الانفيلد ( معقل ليفربول ) . وبهذا التعادل فرط ليفربول ( 38 ) نقطة بمركز الصدارة ، لصالح الارسنال ( 39 ) نقطة الذي كان قد فاز اليوم ايضا على برايتون ( 2 / 0 ) . فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 28 بالمركز السابع .

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