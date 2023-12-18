تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز

2023-12-18 01:30:10 - المصدر: واع

متابعة – واعتعادل فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد ، مساء اليوم الأحد ، سلبا من دون أهداف في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز والذي استضافها ملعب الانفيلد ( معقل ليفربول ) . وبهذا التعادل فرط ليفربول ( 38 ) نقطة بمركز الصدارة ، لصالح الارسنال ( 39 ) نقطة الذي كان قد فاز اليوم ايضا على برايتون ( 2 / 0 ) . فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 28 بالمركز السابع .