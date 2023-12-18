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السوداني بعد الادلاء بصوته:مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة وندعو إلى المشاركة الفاعلة

السوداني بعد الادلاء بصوته:مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة وندعو إلى المشاركة الفاعلة
السوداني بعد الادلاء بصوته:مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة وندعو إلى المشاركة الفاعلة
2023-12-18 08:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

السوداني: ندعو الشعب العراقي الى المشاركة الفاعلة وانتخاب الأكفأ والأصلح

رئيس الوزراء خلال الإدلاء بصوته: أشكر كل وسائل الإعلام على تغطية العملية الانتخابية

 

رئيس الوزراء: الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم

 

رئيس الوزراء: مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة

 

رئيس الوزراء يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات

 

رئيس الوزراء: مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها

 

رئيس الوزراء: نشيد بدور الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا استثنائية خلال الانتخابات

 

رئيس الوزراء: المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية

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