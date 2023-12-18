السوداني بعد الادلاء بصوته:مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة وندعو إلى المشاركة الفاعلة
2023-12-18 08:40:03 - المصدر: الفرات نيوز
السوداني: ندعو الشعب العراقي الى المشاركة الفاعلة وانتخاب الأكفأ والأصلح
رئيس الوزراء خلال الإدلاء بصوته: أشكر كل وسائل الإعلام على تغطية العملية الانتخابية
رئيس الوزراء: الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم
رئيس الوزراء: مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة
رئيس الوزراء يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات
رئيس الوزراء: مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها
رئيس الوزراء: نشيد بدور الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا استثنائية خلال الانتخابات
رئيس الوزراء: المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية