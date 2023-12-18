رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات (فيديو)

2023-12-18 08:47:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، بصوته في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات.

وفي صباح اليوم مع افتتاح أبواب الاقتراع، أدلى كل من رئيس الوزراء الأسبق عادي عبد المهدي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأصواتهم في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات في فندق الرشيد.

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.

ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.





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