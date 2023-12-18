شرطة النجف الأشرف: التعاون مع الجهات الأمنية انعكس على إدلاء المواطنين بأصواتهم

2023-12-18 08:54:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الإثنين، التعاون مع الجهات الأمنية انعكس على إدلاء المواطنين بأصواتهم.وقال الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم مفيد سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع العام، تمت بفرض ثلاثة أطواق أمنية في كافة أنحاء المحافظة".وأضاف، أن "المواطنين متعاونين مع الجهات الأمنية من ضباط ومنتسبين، والذي انعكس على إقبالهم للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى".وافتتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.وجرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص والذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والحشد الشعبي والنازحين، بنسبة مشاركة بلغت 67 بالمئة بحسب ما أكدته مفوضية الانتخابات.