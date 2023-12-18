توافد القادة السياسيين لمركز اقتراع فندق الرشيد للإدلاء بأصواتهم

2023-12-18 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

بدأ القادة السياسيون، اليوم الاثنين، بالتوافد إلى مركز اقتراع فندق الرشيد في بغداد للإدلاء بأصواتهم.

وأدلى رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات.







كما أدلى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم بصوته أيضا.







وصوت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مركز اقتراع فندق الرشيد.

كما ادلى الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بصوته في فندق الرشيد ببغداد.

وادلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بصوته في المركز الانتخابي بفندق الرشيد وسط بغداد.

كما صوت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، بصوته الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات.

وادلى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني بصوته في انتخابات مجالس المحافظات.

وادلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بصوتها في مركز الاقتراع بفندق الرشيد وسط بغداد.

وأدلى رئيس كتلة دولة القانون ياسر صخيل بصوته في الانتخابات المحلية

وافتتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.وجرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص والذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والحشد الشعبي والنازحين، بنسبة مشاركة بلغت 67 بالمئة بحسب ما أكدته مفوضية الانتخابات.