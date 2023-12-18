"استغلال موارد الدولة".. نصف مشاريع 2023 أحيلت خلال أسبوعي الانتخابات

2023-12-18 10:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادية بتحالف العزم نجاة الطائي، اليوم الاثنين (18 كانون الاول 2023)، عن استنزاف دوائر الدولة بسبب "حمى الانتخابات"، فيما بينت ان المشاريع خلال عام 2023 احيلت نصفها خلال فترة الاسبوعين التي سبقت الانتخابات.

وقالت الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر 3 توجيهات مباشرة لمنع استغلال امكانيات وموارد الدولة في الحراك الانتخابي لكن الحقيقة بان كل شيء مباح من قبل القوى المتنفذة والمهيمنة على القرار في بعض المحافظات لدرجة بان هناك استنزافا للدوائر هو الاكبر في كل الدورات الانتخابية".

واضافت، ان "اجمالي المشاريع التي احيلت او انجزت خلال الاسبوعين الماضين يعادل نصف ما انجز خلال 2023 في صورة تعبر عن الاستغلال الكبير لامكانيات الدولة واحالة مشاريع بعضها دون اي جدوى اقتصادية لان الهدف منها الكسب الانتخابي ليس الا".

واشارت الطائي الى ان "عدم منح اجازة مبكرة لكل موظف مرشح، خطأ تتحمل وزره حكومة السوداني لان هناك من استغل سطوته في الحكومة والترويج لنفسه من خلال مؤسسات ودوائر الدولة وبطرق مختلفة".

وتابعت، ان الاعطال الفنية التي رافقت عمل الاجهزة الخاصة بالعد والفرز وارسال النتائج مثيرة للقلق في يوم الاقتراع الخاص وقد تفضي الى اشكالية سياسية كبيرة اذا لم يجرِ احتوائها خلال الساعات المقبلة"، لافتة الى ان "الامر قد يكون حرجا اذا ما تكرر في التصويت العام لانه يضرب مبدأ الشفافية ويثير قلق كل القوائم حول اصواتها".