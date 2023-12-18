قيادة شرطة الفلوجة: لم نسجل أي خرق في الاقتراع العام حتى الآن

2023-12-18 11:06:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الفراجأعلنت قيادة شرطة الفلوجة، اليوم الاثنين، عن توافد كبير للناخبين على مراكز الاقتراع، فيما أشارت الى أنه لم يتم تسجيل أي خرق.وقال قائد شرطة الفلوجة العميد عبد الجبار عباس حمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القيادة مستمرة في الخطط ‏بكافة المراكز الانتخابية، وهناك تنسيق مع المفوضية ‏لإكمال كافة استحضاراتها بكل مركز".وأضاف أن "الخطة الأمنية مستمرة لأكثر من أسبوع ‏لمتابعة كافة الاستعدادات وتم فرض ثلاثة أطواق أمنية على كل مركز انتخابي"، مشيرا الى ان "هناك تنسيقاً مشتركاً عالياً مع كافة تشكيلات ‏الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية و‏الحكومة المحلية والقواطع الإدارية ‏المتمثلة بدائرة الكهرباء والبلدية وإدارة المدارس عن طريق مديرية تربية المحافظة".وذكر أن "هناك انسيابية في حركة المواطنين مع توافد عدد كبير منذ ساعات الصباح ‏رغم البرودة وتصاعد الضباب"، لافتا الى أن "هناك تلاحماً مع المواطنين في اختيار الرجل المناسب ‏في المكان المناسب".وتابع أنه "لم يتم تسجيل أي خرق أمني منذ بداية الانتخابات"، موضحاً "أننا قسمنا القاطع الرئيس إلى 6 قواطع، وفي كل قاطع جوال ‏يكون التواصل مع القطاع المركزي ‏بمركز المدينة".وذكر أن "الخطة الأمنية ستتكلل بالنجاح".