2023-12-18 12:33:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوجزت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، طبيعة سير عملية التصويت ضمن الاقتراع العام بانتخابات مجالس المحافظات التي انطلقت صباح اليوم.

وقالت الغلاي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" العملية الانتخابية تجري بشكل جيد والاقبال منذ الساعات الأولى كان جيدًا، وسوف يتزايد خلال الساعات المقبلة، مشيرة الى عدن تسجيل خروقات حتى اللحظة".

واكملت الغلاوي، انه" حتى هذه الساعة لم تسجل أي حالة توقف لأي من الأجهزة الاقتراع في جميع المراكز بعموم محافظات العراق ولا معرقلات امام العملية الانتخابية".

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.

ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".

وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن" عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.