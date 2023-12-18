في ديالى.. اعتقال 7 أشخاص "يرشون" الناخبين قرب مراكز الاقتراع

2023-12-18 12:36:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، باعتقال سبعة أشخاص يروجون لبعض المرشحين مقابل مبالغ مالية في يوم الاقتراع العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الاستخبارية ضبطت مروجين تابعين لقوائم انتخابية (سنية وشيعية) وهم يصرفون أموالاً للناخبين ويوزعون بوسترات انتخابية على مقربة من مراكز الاقتراع في أطراف بعقوبة والسعدية وجلولاء".

وأكد المصدر "تسليم المروجين إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما شددت قوات الأمن والأجهزة الاستخبارية إجراءاتها لمنع الترويج غير القانوني وشراء الذمم أو المخالفات الانتخابية الأخرى".

وصباح اليوم فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان لاستقبال المقترعين في ويوم الاقتراع العام بانتخابات مجالس المحافظات.