2023-12-18 12:38:06 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاتصوير علي هاشمحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، موعدي إعلان النتائج الأولية والنهائية لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب قانون الانتخابات، تعلن نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، وعليه ستعلن المفوضية النتائج الأولية غداً الثلاثاء، وستشمل نتائج المحطات الإلكترونية الواصلة إلى السيرفرات، وبعض المحطات التي حدث فها خلل فني".وأضاف جميل، أن "المفوضية ستعلن عن أعداد المحطات وآليات العد والفرز اليدوي بعد يوم أو يومين من عملية الاقتراع، وستكون عمليات العد والفرز بشكل دقيق بعد سحب الأشرطة الإلكترونية من أجهزة الاقتراع".وتابع أن "النتائج الأولية ستعلن غداً، والنتائج النهائية بعد التحقق من المحطات المشكو منها والتي فيها خلل فني"، مؤكداً أنه "بعد المصادقة والانتهاء من الإجراءات القانونية والعد والفرز ستعلن النتائج النهائية مباشرة".من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "35 ألف محطة اقتراع في العراق افتتحت في الساعة السابعة من صباح اليوم، ولم نسجل حتى الان أي مشاكل تقنية".ودعا أحمد "جميع الناخبين الى التوجه لصناديق الاقتراع"، موضحاً أن "دور المفوضية إداري ولوجستي وتقني".