عمليات سومر : تعاون بناء من المواطنين مع القوات الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية بذي قار

2023-12-18 12:44:08 - المصدر: واع

ذي قار - واع- نصار الحاجأكدت قيادة عمليات سومر، اليوم الاثنين، أن جميع الطرق سالكة بمحافظة ذي قار، فيما أشارت إلى وجود تعاون بناء من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.وقال قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية قامت بواجباتها في الأطواق الأمنية الثلاثة لحماية الناخبين وتأمين الطرق من ناحية ميسلون أقصى الشمال إلى ناحية الجبايش أقصى الجنوب"، مؤكداً أنه "لا توجد أي قطوعات، والطرق جميعها سالكة ومفتوحة".وأضاف حربية، أن "المواطنين بمحافظة ذي قار متعاونون بشكل بناء مع الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "جميع توابع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي مشتركة في الخطة الأمنية".