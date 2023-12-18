وزير الداخلية: القائد العام يتابع عملية الاقتراع من مقر العمليات المشتركة

2023-12-18 12:44:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين (18 كانون الاول 2023)، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يتابع عملية الاقتراع الانتخابي من مقر قيادة العمليات المشتركة.

وقال الشمري خلال كلمة له في مؤتمر صحفي وتابعته "بغداد اليوم"، إن " المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل ولم نسجل اي خرق أمني بعموم المحافظات".

وأضاف أن " العملية الانتخابية مستمرة دون توقف او خرق، والقوات الامنية تعمل على تأمين وتحصين مراكز الاقتراع مع تزايد اعداد الناخبين".

وأشار الشمري الى أن "اجهزة الاقتراع لم تتوقف باستثناء بعضها وتمت معالجتها".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، أن "المراكز الانتخابية لم تشهد أي خرق أمني"، مشيراً الى أن "خطة تأمين العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية".

وأضاف أن "عصا الذاكرة تنقل جواً من المحافظات وصولاً إلى المركز الرئيسي"، لافتاً الى أن "التنسيق مستمر مع المفوضية لإيصال الحقائق والتقارير أول بأول".