2023-12-18 12:48:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الفريق الإعلامي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، أن أكثر من 1800 مراقب دولي شاركوا في الاقتراع العام، فيما اشار الى أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية.

وقال عماد في حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، إن "مراكز المفوضية بدأت باستقبال الناخبين منذ الساعة السابعة صباحا للادعاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف، أن "العملية الانتخابية تجري بانسيابية عالية من ناحية الأجهزة والإجراءات ونصب الكاميرات داخل مراكز الاقتراع من أجل تأمين عدم حدوث أي تزوير او خرق انتخابي".

وأشار عماد الى أن "هنالك نسبة عالية من المراقبة المحلية والدولية، حيث سجلنا 495 الف مراقب من الكيانات والأحزاب، وأما المراقبة المحلية سجلت بواقع 320 الف مراقب".

وتابع، أن "المراقبة الدولية تغطي بشكل كبير العملية الانتخابية، بواقع 1800 مراقب دولي"، مبيناً أن "مراكز المفوضية في المحافظات بلغت 134 مركز اعلامي"، مشيراً الى أن "هناك نقل مباشر لعملية الاقتراع في جميع المحافظات ولم يتم أي تسجيل خرق لوجستي او اداري".

وبشأن حركة التنقل، قال رئيس الفريق أن "حركة التنقل سهلة على المواطنين للأدلاء بأصواتهم، ولم تشهد الشوارع أي قطوعات أمنية".

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.

ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".

وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن" عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.





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