مفوضية الانتخابات: لا تمديد لوقت الاقتراع بعد السادسة مساء

2023-12-18 14:32:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عدم تمديد وقت الاقتراع بعد السادسة مساء، فيما اشارت الى عدم تسجيل شكاوى حتى الآن.

وقال عضو مفوضية الانتخابات علي رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "16 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات بعموم محافظات العراق"، مؤكداً أن "التنظيم في مراكز الاقتراع جيد وأن الموظفين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، مع تزايد الإقبال على المراكز الانتخابية".

وأضاف رشيد، أن "المفوضية أتمت جميع استعداداتها لهذا الحفل الديمقراطي، ولم تسجل أي صعوبة في التعامل بمراكز الاقتراع".

وأكد أن "هناك انسيابية في تدفق المواطنين الذين يدلون بأصواتهم بكل حرية وشفافية"، منوهاً إلى "عدم وجود تمديد لوقت الاقتراع بعد الساعة السادسة مساء".

من جانبها، أكدت عضو المفوضية أحلام الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الانتخابات حق لمن توفرت به الشروط ولديه بطاقة بايومترية"، لافتة إلى أن "العملية الانتخابية تسير بهدوء وانسيابية".

وأشارت الجابري، إلى "عدم وجود إشكاليات في الأجهزة الخاصة بالاقتراع"، لافتة إلى أن "ما حدث في التصويت الخاص يعد خللاً فنياً بسيطاً".

وتابعت، أن "إعلان النتائج الأولية سيكون خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت"، منوهة إلى أن "النتائج ستشمل التصويت الخاص والعام".

من جانبه، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الناخبين لا يزالون يتوافدون على مراكز ومحطات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وجميع المحطات شهدت إقبالاً من قبل الناخبين".

وأضاف جميل، أن "المفوضية لم تردها شكاوى حتى الآن عن وجود خرق في المراكز أو المحطات، وهناك تعاون كبير من قبل القوات الأمنية مع المفوضية وهي التي سهلت لنا حركة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع".

وأكد أن "الأمور تسير بالشكل الطبيعي، إضافة إلى التعاون الكبير من قبل الإعلاميين لنقل الأحداث، وتواجد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك الإعلام الدولي والمحلي".