قرعة دوري الأبطال.. مواجهات بالمتناول للريال و السيتي وباريس وصعبة لبرشلونة

2023-12-18 14:34:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مباراة معقدة لبرشلونة، وأخرى سهلة لمانشستر سيتي "حامل اللقب"، بالإضافة إلى فرق ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

بورتو × أرسنال

نابولي × برشلونة

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد

أيندهوفن × بوروسيا دورتموند

لاتسيو × بايرن ميونخ

كوبنهاغن × مانشستر سيتي

لايبزيغ × ريال مدريد