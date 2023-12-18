في محافظتين.. اعتقال إرهابي ينتحل صفة مراقب انتخابات وآخرين تشاجروا مع قوات الأمن

2023-12-18 14:38:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص أحدهم إرهابي انتحل صفة مراقب انتخابات، فيما تم اعتقال شخصين يروجان لمرشحي انتخابات تشاجرا مع قوات الأمن في ديالى.

وقال المصدر في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن اعتقلت شخصاً مطلوباً بتهم الإرهاب ينتحل صفة مراقب انتخابات ضمن أحد المنظمات المحلية قرب مركز انتخابي في قضاء داقوق جنوبي كركوك ويحمل باج مراقب انتخابات".

وأضاف أن "معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى اعتقال المطلوب وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي ديالى اعتقلت قوات الأمن شخصين تابعين لإحدى القوائم الانتخابية بسبب شجار مع الأجهزة الأمنية في أطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة، بحسب مصدر في شرطة ديالى.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشخصين كانا يروجان بشكل غير قانوني لأحد التحالفات الانتخابية وبعد محاولة إبعادهما تشاجرا مع قوات الجيش المرابطة قرب المركز الانتخابي وتم اعتقالهما".