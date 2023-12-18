المندلاوي يدعو المواطنين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار الشخصيات النزيهة

2023-12-18 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعدعا رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار الشخصيات النزيهة، فيما أشار إلى أن هذا اليوم يعتبر يوم تكليف شرعياً لجميع المواطنين.وقال المندلاوي، في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا اليوم يعتبر يوم تكليف شرعياً وعلى جميع المواطنين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار الشخصيات النزيهة الأكفأ لخدمتهم في جميع المحافظات".وأعرب المندلاوي، عن شكره "للقوات الأمنية للتنظيم العالي"، كما تقدم بالشكر للمفوضية العليا للانتخابات ولجميع وسائل الإعلام".