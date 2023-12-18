برلماني يحذر من تكرار أخطاء التصويت الخاص ويوجه دعوة للناخبين: اختاروا الأصلح

2023-12-18 14:47:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم تكرار أخطاء التصويت الخاص، داعياً الناخبين للمشاركة الواسعة واختيار الأصلح.



وقال عبد الجبار لـ "بغداد اليوم"، إن "القوة الناشئة والمستقلة قلقة من بعض الأخطاء الفنية التي حصلت في مراكز الاقتراع".

وأضاف، أن "العد اليدوي سيكون على اغلبية الصناديق"، مطالباً "المفوضية بتلافي الأخطاء وإصلاح الكاميرات المعطلة في بعض مراكز الاقتراع".

ولفت عبد الجبار الى أنه "حتى الان الاقبال على مراكز الاقتراع ضعيف"، داعياً "المواطنين الى الانتخاب والادلاء بأصواتهم من أجل التغيير والقضاء على الفاسدين".

وختم بالقول "اختاروا الاصلح".

وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.

ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".

وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن" عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

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