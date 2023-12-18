50 قناة فضائية شاركت في تغطية انتخابات مجالس المحافظات

2023-12-18 15:02:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، أن 50 قناة فضائية شاركت في تغطيات مباشرة لانتخابات مجالس المحافظات.

وأكد رئيس الهيئة علي المؤيد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غرفة العمليات الإعلامية المركزية في الهيئة رصدت قيام 50 قناة فضائية عراقية في عمل تغطيات مباشرة للأحداث المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات".

ولفت، الى أن "124 قناة فضائية تم رصدها من قبل الهيئة نقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات التقارير والبرامج الإخبارية عن الانتخابات وقد التزم الجزء الأكبر منها بلائحة قواعد البث الإعلامي".

وأضاف، "لم يسجل إلا عدد قليل جداً من المخالفات التي تمت معالجتها من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية المخالفة".