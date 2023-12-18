المفوضية: نسبة التصويت بالاقتراع العام بلغت 17 بالمئة بحسب تقرير المنتصف

2023-12-18 15:04:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، ان نسبة التصويت بالاقتراع العام بلغت 17 بالمئة بحسب تقرير المنتصف، داعية المواطنين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عمر احمد محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المفوضية فتحت صباح اليوم 7160 مركز اقتراع تضم 35 الفا و556 محطة اقتراع استعدادا لاستقبال الناخبين المسجلين بايومتريا ويمتلكون بطاقات بايومتريا وعددهم 15 مليونا و108 الاف و135 ناخبا وفي اجواء امنة"، مبينا انه "تم تهيئة الاجهزة الانتخابية وتشغيلها وهي اجهزة التحقق الالكتروني واجهزة سريع النتائج واجهزة الارسال".

واضاف ان "الاجهزة تعمل بشكل جيد ولم يتم تسجيل اية معوقات في الجانب الفني او التقني تحت انظار وكلاء الكيانات السياسية والمرشحين والمراقبين الدوليين والمحللين وممثلي وسائل الاعلام"، مشيرا الى ان "المفوضية كثفت خلال اليومين الماضيين جهودها مع خبراء شركة ميرو الكورية لتلافي الخلل الذي حصل في التصويت الخاص".

وتابع ان "رئيس واعضاء مجلس المفوضين يقومون بجولات ميدانية في محطات الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، وكذلك يتابع ويراقب سير الانتخابات خبراء فريق الامم المتحدة لمساعة العملية الانتخابية والمراقبين الدوليين والمحليين".

واكد انه "بحسب تقرير المنتصف اي لغاية الساعة الـ12 ظهراً، بلغت نسبة التصويت 17 بالمئة"، متوقعا "زيادة عملية المصوتين بعد الظهيرة وفي المساء".

ودعا الناخبين الى "التوجه الى محطات الاقتراع للاسهام في نجاح العملية الانتخابية التي تجري في اجواء امنة ومستقرة".