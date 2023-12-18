مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: الحكومة نجحت بتنفيذ استحقاق دستوري معطل منذ 10 سنوات

2023-12-18 15:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، اليوم الاثنين، أن الحكومة نجحت بتنفيذ استحقاق دستوري معطل منذ 10 سنوات، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم ما عليه وطبق عبارة "مسافة واحدة من الجميع".

وقال نادر، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة أوفت اليوم، بواحد من أبرز التزاماتها، الذي ورد في المحور التنفيذي بالمنهاج الوزاري، والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة نيل الثقة (2022/10/27)، وكذلك بالإجراءات التنفيذية للبرنامج للحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء في (2022/12/12)".

وأضاف أن "الحكومة نجحت اليوم، بإجراء انتخابات كركوك المعطلة منذ 2005، حيث لم تفلح كل المحاولات السابقة في ذلك، كما نجحت بتنفيذ استحقاق دستوري معطل منذ عشر سنوات".

ولفت إلى أن "الأهم من ذلك، أن رئيس الوزراء قدم ما عليه وطبق عبارة "مسافة واحدة من الجميع" فعلاً لا قولاً فقط، وأصرّ بحرص واضح على ألّا يمكّن طرفاً سياسياً على حساب آخر من بين المتنافسين، وهذا حياد يحصل (قولاً وفعلاً) لأول مرة".