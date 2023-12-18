كركوك وصلاح الدين تسجلان نسبة مشاركة "عالية" في الانتخابات المحلية

2023-12-18 16:08:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤولون بمكاتب مفوضية محافظتي كركوك وصلاح الدين، اليوم الاثنين، عن نسب مشاركة "عالية" نسبياً حتى منتصف النهار، فيما لفتوا الى عدم وجود أخطاء فنية في صلاح الدين وتجاوزها في كركوك.

وقال مدير إعلام مكتب كركوك الانتخابي علي عباس ذياب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نسبة المشاركة الانتخابية في كركوك تجاوزت 32% حتى منتصف النهار وفي تزايد مستمر في عموم الوحدات الإدارية".

وأضاف ذياب أن "عدد المقترعين بلغ 260519 ناخباً من اجمالي أكثر من 800 ألف ناخب مشمولين بالاقتراع العام"، مقرا بـ"وجود بعض المشاكل الفنية البسيطة التي رافقت عملية الاقتراع وابرزها عدم ظهور البصمات والتخطي وعدم قراءتها من قبل الأجهزة الالكترونية"، بحسب وصفه.

من جهته قال مدير اعلام مكتب انتخابات صلاح الدين ياسر نصيف في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نسبة المشاركة الانتخابية بلغت 25% في عموم مراكز الاقتراع"، موضحاً أن "عدد المصوتين بلغ أكثر من 180 الف ناخب من اجمالي 703 الف ناخب ضمن الاقتراع العام حتى منتصف النهار".

وأكد نصيف عدم تسجيل خروقات أو مشاكل خلال عملية الاقتراع حتى الآن".

وتبلغ عدد مراكز الاقتراع العام في صلاح الدين 341 مركزاً، فيما تبلغ عدد المحطات الانتخابية في مراكز الاقتراع العام 1652 محطة.