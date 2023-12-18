2023-12-18 16:14:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، باعتقال مرشحين خالفا وخرقا الضوابط الانتخابية في المحافظة فيما تم الإفراج عن أحدهما .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية والاستخبارية اعتقلت مرشحا عن تحالف (ديالتنا) لمخالفته الضوابط الانتخابية قرب أحد مراكز الاقتراع في ناحية جلولاء"، مبينا ان "الاعتقال دام لساعات فيما تم الإفراج عنه".

وتابع المصدر ولنفس الأسباب المذكورة آنفا، "تم اعتقال مرشح عن تحالف (الاساس) قرب أحد مراكز الاقتراع بأطراف بعقوبة لخرقه قواعد الدعاية الانتخابية المعتمدة والتأثير السلبي على مجريات العملية الانتخابية".

ولم يدلِ المصدر بطبيعة الخروقات الانتخابية سواء كانت رشاوى أم تثقيف انتخابي محظور.