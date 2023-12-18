2023-12-18 16:32:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تعطي نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات حسب تقارير المنتصف الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تصورًا أوليًا عن مدى التأثير السياسي في نسب المشاركة على نحو لايتعلق بإرادة او عجز الناخبين من الانتخاب فحسب، بل مدى تأثير التحشيد السياسي في ذلك.

ولعل ليس من المفاجئ ان تتصدر محافظة كركوك نسب المشاركة من بين 15 محافظة تجري فيها انتخابات مجالس المحافظات، فكركوك التي لم تشهد انتخابات منذ 18 عاما اي منذ 2005 على خلاف المحافظات الاخرى التي شهدت انتخابات 2013، يجري فيها صراع سياسي-قومي، وسط محاولة كردية-عربية، لفرض الذات، ومحاولة إثبات من هو الاغلبية في المحافظة، حيث بلغت نسبة المشاركة في كركوك 32% حتى منتصف النهار.

بالمقابل جاءت المحافظات الغربية مثل صلاح الدين والانبار ونينوى ضمن نطاق النسب العشرينية، حيث بلغت في الانبار 27%، اما في صلاح الدين بلغت 26%، وفي الموصل بلغت 23%، لتاتي المحافظات الغربية بالمركز الثاني في نسب المشاركة.

اما بقية المحافظات الوسطى والجنوبية، فتراوحت من 9 إلى 19% كحد اقصى، فيما يظهر غياب الصدريين عن المشاركة بشكل واضح في ميسان التي بلغت فيها نسبة المشاركة 11%، وفي جانب الرصافة من بغداد والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 9%، كأقل نسب مشاركة بين باقي المحافظات.











