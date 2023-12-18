اقل من ساعتين على انتهاء الاقتراع العام.. والمفوضية تؤكد: لا تمديد للتصويت

2023-12-18 16:45:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لم يتبق سوى اقل من ساعتين على انتهاء الاقتراع العام الذي يجري في 15 محافظة في العراق، لانتخابات مجالس المحافظات التي تقام لاول مرة منذ 10 أعوام، فيما تظهر نسب المشاركة ارقاما قليلة هدمت "النشوة" التي عاشتها القوى السياسية بشأن المشاركة في التصويت الخاص والتي بلغت 67%,

ومن المؤمل اغلاق الصناديق في الساعة السادسة مساء بعد افتتاحها في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، وحتى منتصف النهار كانت نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 17%.

وتقول مفوضية الانتخابات ان الصناديق سيتم اغلاقها في الساعة السادسة مساء ولن يكون هناك اي تمديد للتصويت.

وكان من المقرر ان يشارك اكثر من 16 مليون ناخب في عموم العراق بالتصويت العام، ولكن وفق التوقعات فان نسبة المشاركة في عموم العراق مع اغلاق صناديق الاقتراع لن تكون اكثر من 20 الى 25% في احسن الاحوال، مايعني ان اجمالي المصوتين لن يبلغ اكثر من 4 ملايين ناخب من بين اكثر من 16 مليون ناخب يحق له التصويت.