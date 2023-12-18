المندلاوي يؤكد ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني
2023-12-18 17:04:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، طارق المندلاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني.
وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):"نؤكد على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني".
وأضاف،" نجدد التأكيد ونحث أبناء الكورد الفيليين في المشاركة وبقوة في صناعة القرار وإثبات الوجود".
أكد رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، طارق المندلاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني.
وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):"نؤكد على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني".
وأضاف،" نجدد التأكيد ونحث أبناء الكورد الفيليين في المشاركة وبقوة في صناعة القرار وإثبات الوجود".