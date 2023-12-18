المندلاوي يؤكد ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني

2023-12-18 17:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، طارق المندلاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني.وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):"نؤكد على ضرورة المشاركة الفعلية في العرس الانتخابي الوطني".وأضاف،" نجدد التأكيد ونحث أبناء الكورد الفيليين في المشاركة وبقوة في صناعة القرار وإثبات الوجود".